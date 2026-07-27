Центральную аллею мемориала Памяти павших откроют к 23 августа

Мемориал уже долгое время находится на реконструкции Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске продолжается реконструкция мемориала «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как сообщили в правительстве региона, инженерные сети здесь проложены, сейчас идет укладка тротуарной плитки на входной группе и центральной аллее.

Отмечены проблемы с поставкой красного гранита. Его планируют положить на центральном обелиске у Вечного огня. Предварительно гранит должны доставить к концу июля. К 23 августа, годовщине победы в Курской битве, центральная аллея должна быть готова.

Полностью завершить работы на Мемориале должны к концу года.