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НовостиЭкономика27 июля 2026 13:00

Центральную аллею мемориала Памяти павших откроют к 23 августа

Курские власти отметили задержку с поставкой гранита для мемориала
Светлана ВОЛКОВА
Мемориал уже долгое время находится на реконструкции

Мемориал уже долгое время находится на реконструкции

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске продолжается реконструкция мемориала «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как сообщили в правительстве региона, инженерные сети здесь проложены, сейчас идет укладка тротуарной плитки на входной группе и центральной аллее.

Отмечены проблемы с поставкой красного гранита. Его планируют положить на центральном обелиске у Вечного огня. Предварительно гранит должны доставить к концу июля. К 23 августа, годовщине победы в Курской битве, центральная аллея должна быть готова.

Полностью завершить работы на Мемориале должны к концу года.