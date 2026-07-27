В Курске ИП может выплатить компенсацию за травму подростка в лазертаге

Курянка намерена отсудить компенсацию за травму 13-летнего сына, полученную им при игре в лазертаг.

ЧП произошло в октябре 2025 года во время организованной индивидуальным предпринимателем игры - 13-летний школьник получил травму.

Как показала прокурорская проверка, при оказании услуги индивидуальный предприниматель не обеспечил надлежащий инструктаж участников игры и соблюдение требований техники безопасности. Ребенку потребовалось лечение, на которое потратились его родители.

Теперь с индивидуального предпринимателя через суд требуют компенсацию морального вреда в сто тысяч рублей, а также расходы на лечение подростка в сумме 53 тысячи рублей.

Исковое заявление сейчас находится на рассмотрении суда.