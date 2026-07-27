23-летний курянин снял крупную сумму с карты участника СВО

Курянина осудили по уголовной статье Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

23-летний житель Курска признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) за то, что снял деньги с карты участника СВО.

ЧП произошло весной 2026 года. Парень был в квартире своего знакомого, инвалида II группы вследствие ранения, которое тот получил, участвуя в специальной военной операции, рассказали в прокуратуре.

Пока инвалид спал, гость похитил его банковскую карту, а затем через банкомат снял со счета 250 тысяч рублей. Деньгами парень распорядился по своему усмотрению.

В суде курянин полностью признал вину и принес потерпевшему извинения, а также в полном объеме возместил причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд оштрафовал курянина на 50 тысяч рублей.