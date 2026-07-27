В Курске 11 МКД остались без горячей воды из-за срочного ремонта сетей

В Курске продолжаются отключения горячей воды Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июля специалисты компании «РИР-Энерго» проводят срочные работы на теплосетях. Из-за этого без горячей воды остались в Курске 11 высоток. Это шесть домов по улице Воробьева, три дома по улице 50 лет Октября и три дома по улице Интернациональная, сообщили в мэрии города.

Одновременно завершается опрессовка в контуре ТЭЦ-4. Она проводилась с 14 по 28 июля. Отключения затронули здесь сразу 308 домов.

Кроме того, компания ООО «ТГК» начала плановые работы на своей котельной в завокзальной части Железнодорожного округа Курска. Поэтому с 27 июля по 11 августа без горячей воды будут 173 дома.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам: 39-48-39, 39-48-68.