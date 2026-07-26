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НовостиПроисшествия26 июля 2026 6:28

Под Курском на железнодорожных путях нашли беспилотник

Движение поездов было остановлено на четыре часа
Светлана ВОЛКОВА

25 июля на железнодорожных путях под Курском, вблизи станции Конарево Курского района, обнаружили БПЛА самолетного типа.

Из-за этого было задержано движение восьми поездов. Максимальная задержка составила около четырех часов. После разминирования движение возобновлено согласно очереди, сообщил оперативный штаб региона.

Станция Конарево — это промежуточная станция пятого класса Юго-Восточной железной дороги. Она расположена в 700 метрах к западу от села Введенское Курского района Курской обалсти, на 550-м километре линии Курск — Сараевка.