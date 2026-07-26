Под Курском на железнодорожных путях нашли беспилотник

25 июля на железнодорожных путях под Курском, вблизи станции Конарево Курского района, обнаружили БПЛА самолетного типа.

Из-за этого было задержано движение восьми поездов. Максимальная задержка составила около четырех часов. После разминирования движение возобновлено согласно очереди, сообщил оперативный штаб региона.

Станция Конарево — это промежуточная станция пятого класса Юго-Восточной железной дороги. Она расположена в 700 метрах к западу от села Введенское Курского района Курской обалсти, на 550-м километре линии Курск — Сараевка.