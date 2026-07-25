За сутки два человека ранены под Курском из-за атак ВСУ

За минувшие сутки, с 09:00 24 июля до 09:00 25 июля, в Курской области сбито 139 беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб региона. 14 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ ранены два человека. В селе Щекино Рыльского района пострадала 58-летняя женщина, а в селе Беседино Курского района — 37-летний мужчина. Из-за атаки ВСУ в селе Долгий Колодезь Беловского района Курской области уничтожен частный дом.

Погибших за минувшие сутки в регионе нет.