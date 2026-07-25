В сквере в центре Курска не прижились саженцы сирени

На этой неделе куряне забили тревогу - саженцы сирени, высаженные в сквере «Спутник» сотрудниками театров к 150-летию Союза театральных деятелей России, "пропали".

Как выяснилось, саженцы не прижились.

- Они тяжело переносили высадку. Поэтому их выкопали, чтобы сохранить, подкормить и подрастить в комфортных для них условиях. Сейчас они находятся в тепличном хозяйстве «Зеленстрой», - заверили в комитете городского хозяйства Курска.

Чиновники заверили, что реанимированные саженцы вернут на территорию сквера. Пока же на их место посадили барбарис.

- Новые кустарники не противоречат проектному решению, - пояснили чиновники.