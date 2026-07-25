Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 5:22

В сквере в центре Курска не прижились саженцы сирени

В мэрии пояснили, что их выкопали, чтобы "реанимировать", а на их место посадили барбарис
Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе куряне забили тревогу - саженцы сирени, высаженные в сквере «Спутник» сотрудниками театров к 150-летию Союза театральных деятелей России, "пропали".

Как выяснилось, саженцы не прижились.

- Они тяжело переносили высадку. Поэтому их выкопали, чтобы сохранить, подкормить и подрастить в комфортных для них условиях. Сейчас они находятся в тепличном хозяйстве «Зеленстрой», - заверили в комитете городского хозяйства Курска.

Чиновники заверили, что реанимированные саженцы вернут на территорию сквера. Пока же на их место посадили барбарис.

- Новые кустарники не противоречат проектному решению, - пояснили чиновники.