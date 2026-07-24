Под Курском государству передали землю, незаконно выкупленную экс-главой сельсовета

Стоимость изъятых долей составила более семи миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приговором Кировского районного суда Курска еще в 2021 году бывшую главу Никольского сельсовета Щигровского района признали виновной в мошенничестве, присвоении и превышении должностных полномочий. С 2013 по 2014 год по поддельным договорам купли-продажи она завладела земельными долями, которые входят в земельный участок категории сельхозназначения общей стоимостью более девяти млн рублей, рассказали в прокуратуре. Женщину осудили на четыре года и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.

В дальнейшем по иску прокуратуры договоры купли-продажи и акты приема-передачи признаны недействительными, прекращено право собственности в отношении 17 невостребованных земельных долей.

Но проверка установила, что часть незаконно приобретенной земли ли продолжает находиться в собственности экс-главы сельсовета.

- Так как потерпевшие по этому уголовному делу не приняли мер к восстановлению своих нарушенных имущественных прав, прокурор Курской области направил в суд иск об обращении в доход РФ 13 земельных долей площадью 8,13 гектаров каждая и общей стоимостью более семи миллионов, - пояснили в ведомстве.

Эти участки расположенных на территории Никольского сельсовета Щигровского района.

Требования прокуратуры суд удовлетворил.