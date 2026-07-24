Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрел место строительства бегового центра ВФЛА в Курске

Фото: пресс-служба ВФЛА.

В мероприятии приняли участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский и представители администрации региона.

«Создание современной инфраструктуры — важная часть развития массового спорта. Наша задача — обеспечивать условия, чтобы люди всех возрастов могли регулярно заниматься физической культурой рядом с домом. Уверен, что новый беговой центр в Курске будет востребован жителями региона и внесет вклад в достижение национальных целей по вовлечению граждан в систематические занятия спортом», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Новое современное спортивное пространство в Курске появится в природном парке «Боева дача». Проект включает благоустройство прилегающей территории, создание освещенной трассы протяженностью 3,6 км, спортивных площадок с тренажерами и зон отдыха. Завершить работы планируется осенью 2026 года.

Беговые центры ВФЛА — современные круглогодичные пространства для тренировок, восстановления и проведения спортивных мероприятий.

Создание в России сети бесплатных беговых центров реализуется при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации «Евразия», которая на частные средства поддерживает социально значимые инициативы.

География проекта охватывает больше 20 городов России — от Санкт-Петербурга до Биробиджана. В первую очередь беговые центры появятся в регионах, где сформированы активные беговые сообщества и ощущается нехватка инфраструктуры.

Параллельно завершается создание цифровой платформы беговых центров ВФЛА, которая заработает в ближайшие месяцы и позволит любителям спорта получать информацию о тренировках, расписании и мероприятиях в режиме онлайн.