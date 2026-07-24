В Курске отремонтируют три детсада и четыре школы

В Курске продолжается капремонт семи образовательных организаций.

Три детских сада — № 40, 127 и 128 — ремонтируют по нацпроекту «Семья». А четыре школы — № 14, 27, 28 и 31 — обновляют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Как сообщил и.о. председателя комитета образования Курска Дмитрий Иванов, в школе № 27 почти завершены работы по фасаду и кровле, монтируется система отопления, параллельно идет ремонт внутренних помещений.

- Весь объем работ был разбит на два контракта. Внешне планируем закрыть в октябре этого года, а в декабре завершим внутреннюю отделку, - рассказал подрядчик.

Из-за этого с 1 сентября учеников временно распределят по другим школам. Они будут учиться пока в школах № 38 и № 32, а также в лицее № 6 имени М. Булатова.