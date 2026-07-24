В Курске на пяти улицах убрали 43 надписи с рекламой наркотиков

В рамках муниципальной акции «Чистый город» сотрудники администрации Сеймского округа Курска провели рейд по борьбе с незаконной рекламой наркотических средств, сообщили в мэрии города.

Участники рейда закрасили 43 надписи на фасадах домов, заборах и гаражах по улицам Черняховского, Харьковской, Парковой, Обоянской и Краснополянской.

Курянам напоминают, что распространение и реклама наркотиков являются серьезными правонарушениями. Согласно ст. 6.13 КоАП РФ, пропаганда наркотических средств грозит штрафом от четырех до пяти тысяч рублей. За сбыт и распространение предусмотрена уголовная ответственность (ст. 228, 228.1 УК РФ).