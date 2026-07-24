Курянин попал под суд за спаивание несовершеннолетних

Вступил в законную силу приговор курянину, который систематически спаивал детей.

Под суд попал житель Рыльского района.

- Пользуясь расположением к себе и авторитетом как взрослый среди троих несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка, он неоднократно склонял их к распитию водки. Объем за одну «встречу» достигал двух литров. также мужчина предлагал детям пиво, - рассказали в суде.

В суде мужчина свою вину признал. Но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 1 ст. 151 УК РФ и дал ему полтора года условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, родители детей отсудили компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей каждому.

Курский областной суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил приговор без изменения.

Судебный акт еще может быть обжалован в кассационном порядке.