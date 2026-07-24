Курянка украла деньги, которые подруга копила на свадьбу

Будущая невеста каждый день пересчитывала сбережения, поэтому кражу обнаружила быстро Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже 15 тысяч рублей у своей знакомой.

Инцидент произошел во время дружеских посиделок. Когда хозяйка квартиры ненадолго отлучилась в магазин, гостья заметила в шкафу барсетку. Зная, что подруга копит деньги на свадьбу, она не удержалась от соблазна, забрала купюры и вскоре ушла домой.

Пропажу женщина обнаружила на следующий день. Она сразу заподозрила подругу, но та категорически отрицала причастность к краже. Тогда девушка обратилась в полицию.

Оперативники быстро установили обстоятельства дела. Подозреваемая призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Сейчас материалы дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ переданы в суд, рассказали в полиции региона.