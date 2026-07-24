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НовостиПроисшествия24 июля 2026 10:05

Курянка украла деньги, которые подруга копила на свадьбу

Девушке грозит срок
Ольга ДАНИЛОВА
Будущая невеста каждый день пересчитывала сбережения, поэтому кражу обнаружила быстро

Будущая невеста каждый день пересчитывала сбережения, поэтому кражу обнаружила быстро

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже 15 тысяч рублей у своей знакомой.

Инцидент произошел во время дружеских посиделок. Когда хозяйка квартиры ненадолго отлучилась в магазин, гостья заметила в шкафу барсетку. Зная, что подруга копит деньги на свадьбу, она не удержалась от соблазна, забрала купюры и вскоре ушла домой.

Пропажу женщина обнаружила на следующий день. Она сразу заподозрила подругу, но та категорически отрицала причастность к краже. Тогда девушка обратилась в полицию.

Оперативники быстро установили обстоятельства дела. Подозреваемая призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Сейчас материалы дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ переданы в суд, рассказали в полиции региона.