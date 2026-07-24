Под Курском подрядчик получил условный срок за мошенничество

Обвиняемый в суде сказал, что это была халатность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Льговский районный суд вынес приговор подрядчику из Железногорска Курской области. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ. А именно в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2023 году генеральный директор ООО заключил муниципальный контракт с администрацией Льгова. Фирма должна была благоустроить в райцентре Красную площадь, площадь перед ЦУМом и сквер районного дома культуры. При этом гендиректор умышленно завысил объемы выполненных работ, а также количество строительных материалов в актах и справках о стоимости и недопоставил оборудование.

В результате бюджет Льгова потерял более двух с половиной миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия гендиректор фирмы частично возместил причиненный ущерб в сумме 1,854 млн руб. На момент рассмотрения этого уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме.

В суде мужчина свою вину по предъявленному обвинению не признал. Он сообщил, что он не собирался присваивать деньги и пояснил, что по накладным пошло задвоение позиций по материалам. Обвиняемый признал свою вину в халатности.

Льговский районный суд признал гендиректора фирмы виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и дал ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор может быть обжалован, пояснили в суде.