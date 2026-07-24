24 июля в Курской области будет до +26

В Курской области стоит теплая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, 24 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет северной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Однако по данным МЧС региона, есть вероятность поражения объектов газо- и электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества. Вероятны случаи травматизма от ударов молнии.