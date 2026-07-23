Число раненых 23 июля в курском селе Песчаное выросло до четырех человек

В Беловском районе Курской области 23 июля из-за атак ВСУ ранены еще трое жителей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

23 июля в селе Песчаное Беловского района Курской области из-за атаки FPV-дрона вблизи административного здания ранены двое человек. 65-летяя женщина получила травму головы и множественные осколочные ранения. А 40-летний мужчина - множественные осколочные, ожог рук и грудной клетки.

В результате еще одной атаки ВСУ на частный дом ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения, а также серьезная травма позвоночника.

Раненых в Песчаном обещают доставить на лечение в Курск.

Ранее КП сообщила, что в этом же населенном пункте 23 июля дрон ВСУ атаковал частный дом. В итоге ранен 41-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения.