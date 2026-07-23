Курский губернатор встретится с жителями трех приграничных районов

Губернатор ответит на вопросы жителей Глушковского, Рыльского и Хомутовского районов области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июля в 12:00 в Курске пройдет встреча губернатора региона Александра Хинштейна с жителями Глушковского, Рыльского и Хомутовского районов. Мероприятие пройдет в КЗ «Свиридовский».

Те жители этих районов, кто не сможет приехать в Курск на встречу, свое обращение с указанием персональных данных и контактов для связи могут передать лично в администрацию своего района или же членам районных инициативных групп Координационного совета. Это нужно сделать до конца рабочего дня 24 июля.

Обращения в обязательном порядке будут собраны и переданы в правительство Курской области, сообщили власти региона.

В целях безопасности пройти на встречу можно будет по паспортам.