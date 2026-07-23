В Курске дорожный знак упал на детскую коляску

ЧП произошло в Железнодорожном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинский районный суд Курска поступило исковое заявление с требованием взыскать с комитета ЖКХ Курска моральный и материальный ущерб за упавший на детскую коляску дорожный знак.

В момент падения знака в коляске был малыш, которому еще нет и года.

ЧП произошло 29 мая. На улице Союзной вблизи дома 28 Курска дорожный знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» обвалился на коляску с ребенком.

Ребенка доставили в приемное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. К счастью, после осмотра врачом-нейрохирургом диагноз не подтвердился. Пострадала лишь коляска, в которой был ребенок, - одна из ее осей повреждена.

Теперь с комитета ЖКХ Курска, так как он являются ответственным за содержание и безопасность дорожного знака, в пользу родителя малыша требуют сумму морального вреда 30 тысяч рублей и компенсацию стоимости коляски, рассказали в суде.

Иск принят к производству.