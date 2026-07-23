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НовостиПолитика23 июля 2026 11:12

По всей Курской области дали отбой ракетной опасности

С начала суток в приграничном регионе уже четыре раза объявляли ракетную опасность
Светлана ВОЛКОВА
Опасность атаки БПЛА сохраняется с 22 июля в Курской области

Опасность атаки БПЛА сохраняется с 22 июля в Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативный штаб Курской области объявил, что по всему региону сейчас дали отбой ракетной опасности. Последняя была объявлена в 12.22. по Москве 23 июля и продержалась в регионе более полутора часов. Все это время жители и гости региона по правилам безопасности должны находиться в укрытиях.

С начала суток 23 июля в Курской области уже четыре раза звучали сигналы ракетной опасности. В первый раз ракетную опасность в регионе объявили около четырех часов утра. Кроме того, один раз ее объявляли отдельно в приграничном Хомутовском районе Курской области.

Между тем, в регионе сохраняются авиационная опасность и опасность атаки БПЛА ВСУ.