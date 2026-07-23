24 июля в Курске откроется выставка картин молодых художниц

Экспозицию можно посмотреть в выставочном зале имени Малевича Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в 15:00 в выставочном зале имени Казимира Малевича в Курске откроется экспозиция «Екатерина Рудая / Марина Панина. Живопись. Графика» (0+).

Это выставка работ молодых художниц, выпускниц местного вуза. Картины девушек до этого выставлялись на всероссийских, межрегиональных и региональных выставках.

Екатерина Рудая представит графические листы, выполненные в акварели и гуаши, а также экспрессивную масляную пастель, акрил и классическую масляную живопись.

Марина Панина представит на экспозиции свои студийные работы, а также этюды разных лет, выполненные в технике масляной живописи.

Всего на экспозиции будет около ста работ. В основном это пейзажи и натюрморты. Выставка продлится до 11 августа, сообщили в мэрии Курска. Вход бесплатный.