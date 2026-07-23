В Курске проходят бесплатные тренировки по футболу и теннису

Тренировки проходят каждый день в Парке пионеров Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Парке пионеров 23 и 24 июля юных курян ждут на «Спортивные сезоны». Здесь пройдут бесплатные тренировки в рамках реализации проекта губернатора «Спортивные сезоны». Его цель – предоставить школьникам и дошкольникам возможность заниматься спортом.

В рамках проекта в Парке ежедневно проходят тренировки и соревнования по разным видам спорта: по футболу, бадминтону, а также настольному теннису, баскетболу, роллер-спорту и другим.

23 июля в 17:00 здесь пройдут тренировки по футболу, а 24 июля в 17:00 — по настольному теннису.

Регистрация не нужна, выбирайте понравившееся направление и приходите на занятие, сообщили в мэрии Курска. Сбор участников за пять минут до начала возле пункта проката.