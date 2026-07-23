Канализационная станция в Элеваторном проезде Курска построена на 40 процентов

В Курске новая канализационная станция в Элеваторном проезде готова на 40 процентов, сообщили в правительстве региона. Объект должен решить давнюю проблему водоотведения для жителей близлежащих домов.

Пока здесь завершили кладку наружных стен и внутренних перегородок, а также выполнили бетонирование перекрытий. Теперь на станции идут работы по черновой отделке внутренних помещений.

Старая сеть канализации, которая осталась от завода «Элеватормельмаш», часто не справлялась с нагрузкой. Чтобы не допустить разлива канализации и попадания сточных вод в реку Сейм, специалисты «Курскводоканала» откачивали стоки вручную. С вводом новой станции эта необходимость отпадет, система будет работать автоматически.

Завершить строительные работы планируют к концу 2026 года.