В Курской области выставили на продажу здание школы и землю под ней

Здание СОШ и земля попали в план приватизации Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области в рамках приватизации на торги выставили здание сельской школы вместе с земельным участком. Информация об этом опубликована на электронной площадке РТС-тендер. Последняя входит в российскую торговую платформу для бизнеса и государства.

На продажу выставлено двухэтажное здание школы, расположенное в поселке Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района Курской области. МКОУ "Расховецкая СОШ" действовала до недавнего времени, а ее здание было построено в 1960 году. Продавец - администрация Советского района Курской области.

Площадь здания - около 2,1 тысячи квадратных метров. За постройки вместе с земельным участком площадью 5,2 тысячи квадратных метров назначена начальная цена – около 4,12 млн рублей. Торги должны пройти 10 августа 2026 года.

Основанием для проведения приватизации здания школы и участка стало в частности постановление Администрации Советского района Курской области от 23.06.2026 г. № 246 «Об условиях приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Советский муниципальный район» Курской области на 2025-2027 годы», говорится в документах. При этом рыночная цена двухэтажного здания обозначена менее 3,3 миллионов рублей, а земли - около 866 тысяч рублей.