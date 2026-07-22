Курянке, в чьей квартире начался пожар, уничтоживший дом, придется расплачиваться с соседями

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

В Курске суд рассмотрел иск жильцов сгоревшего дома к своей соседке.

5 января 2024 года в двухэтажном четырехквартирном доме, расположенном в Верхнем Гостином переулке, произошел пожар. Здание полностью сгорело со всем имуществом. Два собственника сгоревших квартир решили взыскать с материальный ущерб с соседки, которую считали виновницей пожара.

В суде выяснилось, что дом находился в общей долевой собственности. Возгорание произошло из-за электрического обогревателя или шнура его питания.

- Суд пришел к выводу о том, что очаг пожара был расположен внутри ванной комнаты, принадлежащей именно ответчице, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

При этом доказательств действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы выявлено не было. А значит, ответчица как собственник жилого помещения несет ответственность за ущерб, причиненный в результате пожара.

Суд первой инстанции взыскал с курянки почти 7 млн рублей. Курский областной суд оставил данное без изменения.