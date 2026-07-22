Курский предприниматель выплатит компенсацию девочке, сломавшей руку в его спортклубе

Фото из архива КП

В Курске прокуратура обратилась в суд в интересах девочки, требуя взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда.

Курянин записал дочь в конно-спортивный клуб. Забрав ребенка вечером, мужчина обнаружил у дочери травму руки. Девочка рассказала, что повредила руку во время прогулки по территории клуба с другими детьми, когда ребята стали прыгать с деревянного моста.

- Ребенок, потеряв равновесие, упала на левую руку, - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом предплечья.

Ленинский районный суд города Курска взыскал с индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем клуба, 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.