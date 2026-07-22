В Мантуровском районе начался ремонт 8 километров дороги

Фото правительства Курской области

В Мантуровском районе ведется ремонт участка дороги Мантурово - Гущино протяженностью 8 км. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве Курской области.

- Специалисты подрядной организации уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас они завершают устройство верхнего слоя и укрепление обочин, - отметили в региональном руководстве.

После окончания основных работ здесь планируется установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.

Как уточнили в правительстве Курской области, дорога Мантурово - Гущино соединяет несколько населенных пунктов и обеспечивает выезд в Белгородскую область.