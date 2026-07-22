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НовостиПроисшествия22 июля 2026 12:02

Курянин лишился 27 тысяч рублей после посещения автомойки

Мужчина забыл кошелек, а вернувшись за ним, обнаружил пропажу наличных
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Курской области

Фото УМВД России по Курской области

Сотрудники Западного отдела полиции раскрыли кражу денег из кошелька посетителя автомойки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Потерпевший оставил кошелек на терминале оплаты, внутри были 27 тысяч рублей. Мужчина заметил пропажу только после отъезда и вернулся. Портмоне он нашел на месте, но денег внутри уже не было.

Сотрудники уголовного розыска проверили посетителей мойки, посещавших ее после потерпевшего, но затем подозрения пали на сотрудника заведения.

- Оказалось, что к хищению причастен администратор. Забрать он решил только деньги, оставив сам кошелек на месте, - прокомментировали в УМВД России по Курской области.

Деньги удалось вернуть владельцу. Ведется расследование.