Курянин лишился 27 тысяч рублей после посещения автомойки

Фото УМВД России по Курской области

Сотрудники Западного отдела полиции раскрыли кражу денег из кошелька посетителя автомойки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Потерпевший оставил кошелек на терминале оплаты, внутри были 27 тысяч рублей. Мужчина заметил пропажу только после отъезда и вернулся. Портмоне он нашел на месте, но денег внутри уже не было.

Сотрудники уголовного розыска проверили посетителей мойки, посещавших ее после потерпевшего, но затем подозрения пали на сотрудника заведения.

- Оказалось, что к хищению причастен администратор. Забрать он решил только деньги, оставив сам кошелек на месте, - прокомментировали в УМВД России по Курской области.

Деньги удалось вернуть владельцу. Ведется расследование.