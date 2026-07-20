Из-за атаки ВСУ на Курск повреждено более 70 квартир и 87 машин

Накануне ВСУ атаковали МКД в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

20 июля на оперативном совещании правительства региона уточнили цифры ущерба от атаки на Курск 19 июля.

В городе повреждены семь МКД, один частный дом и один магазин, сообщил мэр Курска Евгений Маслов. Чиновники продолжают обход домов, также принимаются заявки от хозяев пострадавших квартир по телефону 112 и через администрации округов.

- Важно, чтобы ни одна квартира не была забыта. К сожалению, у нас такое уже было, - отметил глава Курской области Александр Хинштейн. - Нужно всех охватить.

По его словам, контур поврежденного жилья сейчас еще продолжают закрывать.

- Вопрос поставлен на личный контроль, - добавил губернатор.