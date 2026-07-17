В центре Курска иномарка сбила подростка на электросамокате

Авария произошла на улице Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По предварительной информации ДТП произошло вечером 16 июля примерно в 17:08. Как сообщили в ГИБДД региона, в районе дома 49 по улице Ленина Курска произошло столкновение автомобиля Хендай Гетц, за рулем которого была 41-летняя водитель, и электросамоката Kukirin, под управлением 16-летнего подростка.

В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу.

Полиция устанавливает сейчас причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. Действиям его участников будет дана правовая оценка.