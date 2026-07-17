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НовостиПроисшествия17 июля 2026 13:00

Житель курского приграничья попал под суд за полученные выплаты

Мужчине незаконно перечислили 80 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре
Ольга ДАНИЛОВА
В прокуратуре сообщили, что мужчина жил в приграничье и получал выплаты за аренду жилья

В прокуратуре сообщили, что мужчина жил в приграничье и получал выплаты за аренду жилья

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя приграничного Кореневского района Курской области. Мужчину обвиняют в получении выплат от государства мошенническим путем.

Житель приграничья подал в «Центр социальных выплат» заявление на компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг, сославшись на то, что был вынужден покинуть дом из-за обстрелов. На деле же мужчина никуда не уезжал и продолжал жить по месту регистрации, в приграничье, утверждают в прокуратуре.

За четыре месяца (с июля по октябрь 2025 года) он таким образом получил 80 тысяч рублей. Сейчас курянин полностью возместил причиненный государству ущерб, однако уголовное дело уже передали в суд.