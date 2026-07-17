В Курске экс-преподаватель вуза по суду заплатит почти 1, 4 миллиона рублей

За несколько лет преподаватель взял у студентов больше полумиллиона рублей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск прокуратуры Центрального административного округа о взыскании с бывшего преподавателя вуза денег, полученных незаконным путем.

Ранее фигурант был осужден за взяточничество и мошенничество. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Также в доход государства уже было конфисковано 220 тысяч рублей, полученных в качестве взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Однако в ходе следствия выяснилось, что с 2018 по 2023 год осужденный получил от студентов еще 312 тысяч рублей. Под предлогом помощи в написании дипломных работ, организации положительных отзывов и допуска к защите он вводил учащихся в заблуждение, сказали в прокуратуре. Фактически преподаватель не являлся научным руководителем, не входил в состав экзаменационной комиссии и не имел полномочий влиять на результаты защиты.

Поскольку эти деньги были получены преступным путем, прокуратура обратилась в суд с иском об их взыскании в доход государства. Суд удовлетворил требования в полном объеме.