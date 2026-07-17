В Курске стартовало строительство нового Бегового центра

Фото: пресс-служба ВФЛА

Уже подготовлена площадка, скоро начнется возведение комплекса.

Беговой центр появится на Боевке и будет представлять собой быстровозводимый, многофункциональный и круглогодичный объект.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что центр будет бесплатным для всех посетителей.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Амбассадор проекта ВФЛА, руководитель АНО «Креативный центр молодежи», медиаменеджер и общественный деятель Анна Шульгина отметила, что в Курске уже сформировалось активное беговое сообщество: жители собираются на совместные пробежки и участвуют в стартах. По ее словам, новый центр объединит людей, которые только начинают свой путь в спорте, и опытных любителей.

«Когда появляется подобное пространство, вокруг него собираются люди. Центр даст возможность тренироваться круглый год, собираться и учиться. Я вижу его как место, где беговое сообщество Курска обретёт свой дом — с утренними тренировками перед работой, стартами по выходным и людьми, которых узнаёшь в лицо», — поделилась Анна Шульгина.

Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики совместно с АНО «Евразия». Открытие объекта запланировано в этом году.