За сутки в Курской области из-за сложной оперативной обстановки ранены две женщины

За сутки над регионом сбили 172 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля, в Курской области сбито 172 беспилотника ВСУ различного типа. 74 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил курский губернатор Александр Хинштейн, в результате атак за сутки в области пострадали два человека. В хуторе Зябкин Льговского района ранена 47-летняя женщина, а в деревне Рыжевка Рыльского района - 16-летняя девушка.

В деревне Первое Яньково Рыльского района повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. В селе Ивановское Рыльского района посечены автомобиль, два трактора, горел КАМАЗ.

В поселке Новый Мир Льговского района Курской области поврежден прицеп автомобиля.

В Рыльске загорелась крыша здания.