17 июля воздух в Курской области прогреется до +24

В регионе станет немного прохладнее Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу без существенных осадков. Ветер будет северный, днем 9-14 метров в секунду. Температура составит днем 19-24°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-7000 метров. Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Однако по сообщению ГУ МЧС региона, в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, а также рост количества ДТП на трассах федерального и регионального значения.