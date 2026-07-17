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НовостиОбщество17 июля 2026 12:14

В Курске на улице Ленина высадили клены

Всего здесь появится 14 новых деревьев
Светлана ВОЛКОВА
Вид клумб на Ленина теперь изменится - здесь высадили клены

Вид клумб на Ленина теперь изменится - здесь высадили клены

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках муниципального контракта в Курске на улица Ленина высадили клен остролистый на штамбе.

Работы по благоустройству проходят на отрезке от дома № 2 до дома № 8, ближе к Красной площади. Согласно контракту, как сообщили в мэрии Курска, здесь появятся 14 деревьев. По задумке подрядчика, они должны вписаться в нынешнюю концепцию главной улицы областного центра.

После высадки специалисты должны будут постоянно ухаживать за деревцами, а также обрабатывать их от вредителей и болезней. Теперь при планировании новых цветников на улице Ленина, их будут устраивать их, чтобы они сочетались с кленами.