В Курске на улице Ленина высадили клены

Вид клумб на Ленина теперь изменится - здесь высадили клены Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках муниципального контракта в Курске на улица Ленина высадили клен остролистый на штамбе.

Работы по благоустройству проходят на отрезке от дома № 2 до дома № 8, ближе к Красной площади. Согласно контракту, как сообщили в мэрии Курска, здесь появятся 14 деревьев. По задумке подрядчика, они должны вписаться в нынешнюю концепцию главной улицы областного центра.

После высадки специалисты должны будут постоянно ухаживать за деревцами, а также обрабатывать их от вредителей и болезней. Теперь при планировании новых цветников на улице Ленина, их будут устраивать их, чтобы они сочетались с кленами.