В Курске 15-летнего подростка обвиняют в попытке примкнуть к террористам

В СК заявили, что парень переписывался с неизвестным, действовавшим от имени террористической организации Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

СК России по Курской области завел уголовное дело против 15-летнего жителя Курска. Подростка подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2026 года юноша, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации, вступил в переписку с ее представителем в заблокированном в России мессенджере. В ходе общения курянин выразил готовность к совместной деятельности, заявили в СК.

Противоправные действия были пресечены в результате совместных мероприятий с Погрануправлением ФСБ по Курской области. Сейчас подросток задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет напоминает, что участие в деятельности террористических организаций карается лишением свободы на срок до 20 лет. При этом, согласно ст. 31 УК РФ, лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, освобождаются от уголовной ответственности, отметили в ведомстве.