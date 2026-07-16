Курянка отсудила более 187 тысяч рублей за уничтоженные насаждения

Женщина также отсудила компенсацию судебных издержек Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Курска встал на сторону владелицы земельного участка, чьи деревья и кустарники были уничтожены строительной техникой.

Инцидент произошел во время работ на соседнем участке. Несмотря на наличие забора, строители заехали на территорию истицы и бульдозером снесли плодоносящие насаждения. В качестве компенсации соседка перевела пострадавшей тысяч рублей. Посчитав сумму издевательской, владелица участка обратилась в полицию, а затем заказала независимую экспертизу для оценки реального ущерба, рассказали в суде.

Суд напомнил, что ответственность за действия наемных рабочих несет заказчик. В итоге с ответчицы взыскали 187 200 рублей за уничтоженные растения, семь тысяч рублей за услуги оценщика и 6 616 рублей госпошлины. Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.