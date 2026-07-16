16 июля на Полугоре в Курске покажут мультфильмы

Мероприятия начнутся в 16.00 Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курске на Полугоре 16 июля в 16.00 пройдет познавательно-развлекательная программа «СоюзМультКвиз». Она посвящена классике отечественной мультипликации. Сотрудники Центра досуга «Спутник» проверят знания курян и помогут погрузиться в атмосферу беззаботного счастливого детства.

Участникам придется преодолеть пять тематических раундов в разных форматах и ответить на 53 вопроса. Это текстовые вопросы с вариантами ответов и без них, а также задания по изображениям, видеофрагментам и музыкальным отрывкам из советских мультфильмов.

Как сообщили в горадминистрации, самые активные и эрудированные участники получат призы.

Вечер завершится показом мультфильмов и фильма под открытым небом. Гостям покажут картины «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (0+), «Заколдованный мальчик» (0+) и «Конек-Горбунок» (0+).