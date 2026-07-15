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НовостиПолитика15 июля 2026 14:13

Под Курском в результате удара дрона ВСУ погибла 36-летняя женщина

ВСУ ударили по административному зданию в курском райцентре
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется напряженная обстановка

В регионе сохраняется напряженная обстановка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июля женщина погибла от удара дрона ВСУ в Хомутовке Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон ВСУ нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка Курской области. В результате атаки погибла 36-летняя женщина.

Она получила серьезные ранения. Родные доставили ее в Дмитриевскую центральную райбольницу, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли.

Ранее КП сообщила, что 15 июля в Рыльском районе ранен мужчина во время атаки БПЛА ВСУ.