В Курске полицейские, расследуя кражу, вышли на собаку

Фото УМВД России по Курской области

В Курске сотрудники полиции выявили необычного вора. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже сумки. Женщина вышла из автобуса, поставила вещи на землю около остановки и ненадолго отвлеклась. Повернувшись, она обнаружила пропажу сумки с ценными вещами и документами.

В Курске собака похитила сумку с пирожком. Видео УМВД России по Курской области

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. "Личность" ловкого воришки была установлена при просмотре камер видеонаблюдения. Как выяснилось, сумку потерпевшей унесла собака.

Как оказалось, в сумке лежал пирожок, запах которого привлек пса и тот не смог устоять перед искушением. Четвероногий злоумышленник утащил сумку, насладиться добычей не смог, так как не сумел открыть замок. В итоге собака бросила сумку и убежала.

- В целости и сохранности унесенное имущество нашли в несколько метрах на противоположной стороне улицы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.