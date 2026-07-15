Под Курском четыре дома сгорели в результате атак ВСУ

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля, в Курской области сбито 105 беспилотников ВСУ различного типа. 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Щекино Рыльского района Курской области один дом сгорел полностью, у другого повреждены угол, а также остекление и фасад.

В деревне Новоивановка Рыльского района Курской области повреждена крыша дома, еще три домовладения выгорели полностью. А в деревне Рыжевка повреждена крыша дома.

Пострадавших и погибших нет в регионе за минувшие сутки нет, сообщил оперштаб региона.