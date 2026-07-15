В Курской области построят две дороги

Две автомобильные дороги будут общей протяженностью 2,6 километра Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До конца октября в Советском районе завершится строительство двух новых дорог общей протяженностью 2,6 километра, сообщили в правительстве региона. Работы финансируются из областного и местного бюджетов в рамках госпрограммы развития транспортной системы региона.

В селе Петрово-Карцево строят дорогу (2,08 км), которая свяжет жилые улицы с ФАПом и Домом культуры. Сейчас готовность основания — 750 метров.

В поселке Расховецкий завершается подготовка основания для проезда длиной 568 метров. Жители ждали эту дорогу не один год — теперь подъезд к домам станет удобным в любое время года.

В селе Ледовском в августе приступят к ремонту 160-метрового участка. Помимо дороги, здесь обновят автопавильон и установят новые знаки.

Пока все работы идут по графику.