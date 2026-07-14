По Курской области пройдет "Поезд здоровья"

Жители района смогут посетить узких специалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 17 июля жители Солнцевского района Курской области смогут пройти обследование у узких специалистов областной больницы. Прием ведут кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог.

Выезды организованы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

График работы мобильного комплекса:

14 июля: поселок Солнцево, ул. Ю. Чекулаева, 40А (Солнцевско-Мантуровская ЦРБ)

15 июля: с. Выползово, ул. Гвардейская, зд. 36 (Выползовский ФАП)

16 июля: с. Дорохо-Доренское, ул. Молодежная, зд. 2А (Дорохо-Доренский ФАП)

17 июля: с. Афанасьевка, ул. Школьная, зд. 2А (Афанасьевский ФАП)

Всего с начала года «Поезд здоровья» посетил 30 населенных пунктов в девяти районах, обследовав более двух тысяч человек. В планах — работа еще в десяти районах области.