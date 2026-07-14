Суд в Курской области заблокировал 20 сайтов с интимными услугами

Разместивших запрещенную информацию в Интернет не нашли Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области Дмитриевский районный суд удовлетворил иск прокурора о блокировке 20 интернет-ресурсов, предлагающих интимные услуги.

Проверка показала, что сайты были в свободном доступе: любой желающий, в том числе дети, мог ознакомиться с анкетами, фотографиями и ценами, рассказали в прокуратуре региона. Поскольку владельцев ресурсов установить не удалось, прокуратура обратилась в суд с требованием признать эту информацию запрещенной.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Решение направлено в Роскомнадзор для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов и их последующей блокировки. Исполнение решения суда является немедленным.