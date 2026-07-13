Дороги в Курской области требуют отремонтировать через суд

Прокуратура обнаружила колейность и выбоины Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорская межрайонная прокуратура в Курской области проверила исполнение закона в сфере дорожной деятельности.

Автомобильные дороги в селе Карманово и слободе Михайловка Железногорского района Курской области не соответствуют требованиям. Дорожное покрытие здесь имеет дефекты - колейность, нарушение поперечного профиля и проезжей части, а также массу выбоин, рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на орган местного самоуправления привести автодороги общего пользования местного значения в нормативное состояние.

Требования прокуратуры суд удовлетворил.