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НовостиПроисшествия13 июля 2026 11:55

Дороги в Курской области требуют отремонтировать через суд

Нарушения нашли под Железногорском
Ольга ДАНИЛОВА
Прокуратура обнаружила колейность и выбоины

Прокуратура обнаружила колейность и выбоины

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорская межрайонная прокуратура в Курской области проверила исполнение закона в сфере дорожной деятельности.

Автомобильные дороги в селе Карманово и слободе Михайловка Железногорского района Курской области не соответствуют требованиям. Дорожное покрытие здесь имеет дефекты - колейность, нарушение поперечного профиля и проезжей части, а также массу выбоин, рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на орган местного самоуправления привести автодороги общего пользования местного значения в нормативное состояние.

Требования прокуратуры суд удовлетворил.