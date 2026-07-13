Курскую область атаковали 93 БПЛА ВСУ, пострадала женщина

ВСУ продолжают атаковать Курскую область Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 12 июля до 9:00 13 июля, над Курской областью сбито 93 беспилотника ВСУ, из них 15 — самолетного типа, сообщает оперативный штаб региона. 110 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Рыльске Курской области пострадала 41-летняя женщина. Также там полностью сгорел частный дом, еще у одного поврежден фасад и посечено осколками ограждение.

В деревне Свобода Рыльского района Курской области повреждены кровля, а также потолок и пол дома. В селе Дурово повреждены остекление дома и крыша гаража.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждены остекление, а также фасады дома и хозяйственной постройки.

Погибших нет за минувшие сутки в регионе нет.