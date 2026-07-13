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НовостиПолитика13 июля 2026 6:51

Курскую область атаковали 93 БПЛА ВСУ, пострадала женщина

За сутки ВСУ 110 раз применил артиллерию по Курской области
Светлана ВОЛКОВА
ВСУ продолжают атаковать Курскую область

ВСУ продолжают атаковать Курскую область

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 12 июля до 9:00 13 июля, над Курской областью сбито 93 беспилотника ВСУ, из них 15 — самолетного типа, сообщает оперативный штаб региона. 110 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Рыльске Курской области пострадала 41-летняя женщина. Также там полностью сгорел частный дом, еще у одного поврежден фасад и посечено осколками ограждение.

В деревне Свобода Рыльского района Курской области повреждены кровля, а также потолок и пол дома. В селе Дурово повреждены остекление дома и крыша гаража.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждены остекление, а также фасады дома и хозяйственной постройки.

Погибших нет за минувшие сутки в регионе нет.