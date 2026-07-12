Житель Курской области трижды ударил топором соседку по голове

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

71-летнего Октябрьского района заключили под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство соседки.

По версии следствия, вечером 8 июля мужчина был на улице. На почве внезапно возникшей неприязни он стал угрожать знакомой. Затем он трижды ударил ее топором по голове. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог. Женщине удалось убежать к себе домой.

Районный суд арестовал мужчину на два месяца - до 8 сентября.

Постановление в законную силу еще не вступило.