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НовостиПроисшествия12 июля 2026 7:21

95 беспилотников сбили в Курской области за минувшие сутки

Десять раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств
Анна ГРЕБЕНКИНА

95 беспилотников сбили в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном правительстве. 47 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Десять раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По данным властей, пострадали три человека. Ранения получили 59-летняя женщина в селе Илек Беловского района, 60-летний мужчина в селе Толпино Кореневского района, а также 39-летний житель Рыльска.

Кроме того, в селе Илек повреждены крыша, стены, фасад и двери домовладения. В селе Толпино порушены фасад дома и гараж, автомобиль.

В селе Крупец Рыльского района полностью сгорел частный дом. В деревне Рыжевка повреждены крыша и фасад домовладения. Также в Рыльске посекло две машины, цех по производству мебели, разрушен сарай, повреждены гараж, крыша и окна частного дома.

К счастью, никто не погиб.