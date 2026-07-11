В Курской области дроны ВСУ атаковали два населенных пункта, пострадали мужчина и женщина

Фото из архива КП

В Курской области в результате удара дрона ВСУ пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Илек Беловского района беспилотник нанес удар по частному дому.

- Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - прокомментировал глава Курской области

В здании повреждены крыша, стены, фасад и двери.

Кроме того, селе Толпино Кореневского района ранен 66-летний мужчина. У него диагностированы множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти.

Оба пострадавших отказались от госпитализации.