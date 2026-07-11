Курянина будут судить за мошенничество при получении выплат

Прокурором Золотухинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

В мае 2024 года 24-летний молодой человек из местечка Свобода обратился в орган соцзащиты с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи для развития своего дела. При этом мужчина сообщил, что планирует использовать выделенные денежные средства на покупку строительных инструментов в соответствии с программой социальной адаптации, однако полученные деньги курянин направил на другие цели.

- На основании представленных документов на его счет было перечислено 349 тысяч рублей. В дальнейшем обвиняемый использовал полученные денежные средства по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Золотухинского района.

При этом соцзащиту молодой человек представил подложные платежные документы и фотографии, подтверждающие приобретение заявленного оборудования.

Уголовное дело рассмотрит Золотухинский районный суд.